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01.06.2018 09:00
Рубрика: Общество

Матвиенко: Запускать "Цифровую школу" нужно как можно скорее

Текст: Галина Мисливская
Новое поколение россиян, родившееся в цифровую эпоху, должно получать образование в соответствии с требованиями времени, поэтому новый новый приоритетный проект "Цифровая школа" должен быть запущен как можно скорее. Об этом написала сегодня в своем блоге на сайте Совета Федерации, приуроченном к Дню защиты детей, председатель палаты Валентина Матвиенко.

Новый проект, по ее словам, направлен на формирование у школьников навыков, необходимых в современном мире - обработка и анализ данных, элементы программирования. "Очень правильный шаг. Эти знания пригодятся человеку любой профессии, какой бы ни была сфера его деятельности. Не только технарь, но и гуманитарий, и представитель творческой профессии будет обладать умениями, которые в поколении его родителей были лишь у программистов, инженеров", - отметила глава Совфеда.

"Считаю, что запускать приоритетный проект "Цифровая школа" нужно не затягивая, времени на раскачку у нас не осталось. Это глобальная задача, ведь речь идет не только о техническом аспекте - "оцифровке" отдельных процессов, а об изменении структуры и содержания образовательного процесса", - заявила она, добавив, что для этого нужно, чтобы сами учителя научились мыслить по-новому, учитывать в своей работе постоянно меняющийся цифровой ландшафт.

Фото: Depositphotos.com
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В эпоху интернета - наличия постоянного онлайн доступа к научным библиотекам, базам данных - роль учителя объективно меняется, считает Матвиенко. Более востребованными становятся его качества как человека, который учит учиться, помогает определиться с выбором профессии, рода деятельности.

"Вероятно, новые условия потребуют коррекции планов учебной и внеучебной работы с детьми. Российским школам предстоит переход к "смешанным урокам", сочетающим объяснение учителя и обучение при помощи цифровых технологий в соотношении примерно 50 на 50", - полагает сенатор.

Задача интернетизации российских школ, по ее словам, "сегодня в целом решена". Но встают новые цели: обеспечение высокоскоростного интернета, создание единых образовательных платформ, формирование условий для онлайн обучения и дистанционных форматов, которые должны получить официальный статус. "Это особенно важно для наших регионов - школ в небольших городах, сёлах, отдаленных районах", - подчеркнула Матвиенко.

"Необходимо создать общероссийское школьное цифровое пространство, в которое войдут все наши школы вне зависимости от того, где они находятся", - добавила она.

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