Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Таджикистане, в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Предполагается, что в ходе мероприятия основное внимание будет уделено развитию сотрудничества стран Содружества в области экономики, инновационного развития, защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, премьеры обсудят подготовку проекта соглашения о свободной торговле услугами.

В ходе заседания Совета планируется подписание более десяти многосторонних соглашений и документов. Они касаются различных сфер сотрудничества внутри Содружества - рынка услуг интеллектуальной собственности, вопросов таможенного администрирования, инновационного развития, молодежной политики.

Напомним, Совет глав правительств СНГ координирует взаимодействие органов исполнительной власти стран Содружества в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. Руководство Советом осуществляется на основе ротации. В 2018 году председателем этого органа является глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода.