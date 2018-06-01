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Михалков рассказал, как ему удается зарабатывать по 1,5 млн в день

Новость 01.06.2018, 11:11 | Текст: Олег Усков

Советский, российский актер, режиссер, продюсер и сценарист, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Сергеевич Михалков пояснил, каким образом ему удалось заработать за 2017-й год более полумиллиарда рублей. То есть доход кинематографиста увеличивался приблизительно на полтора миллиона ежедневно.

Ранее задекларированные 529 миллионов рублей вызвали нездоровое оживление в среде наблюдателей - названная сумма была в среду обозначена на сайте мэрии Москвы. Вследствие чего Никита Сергеевич счел нужным указать, что его мастер-классы востребованы, а последние картины студии "ТРИТЭ Никиты Михалкова" показывают высокие кассовые сборы.

В декларации Михалкова, что была подана наряду с документами других руководителей государственных учреждений, подведомственных столичному департаменту культуры, насчитывает 56 страниц. В собственности режиссера значатся 86 земельных участков, шесть жилых домов, дача, шесть апартаментов, автомобиль "Лада", трактор и вертолет.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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"Я работаю с двенадцати лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы", - уточнил Михалков, напомнив, что снялся в более чем полусотне фильмов как актер и более пятнадцати срежиссировал. На счету Михалкова - "призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", приводит ТАСС комментарии пресс-службы Никиты Сергеевича.

Отмечается, что три последних фильма студии "ТРИТЭ", включая ставшую сенсацией спортивную драму "Движение вверх", собрали порядка пяти миллиардов рублей в российском прокате.

При этом режиссер подчеркивает, что он платит все налоги, а не "переписывает трусливо свое имущество на родственников". Деньги инвестируются в доходные предприятия на территории России, "а не в иностранные футбольные клубы".

Все средства размещены в отечественных банках, "а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в оффшорах". И, кстати, дети и внуки Никиты Сергеевича "живут, учатся и работают в России, а не в Лондоне".

"Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны", - заключил режиссер.

Ранее мы писали про "Шоколадный револьвер" Михалкова.

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