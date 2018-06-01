Министерскую встречу "нормандской четверки" запланировали на июнь

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) может состояться 11 июня в Берлине. По крайней мере об этом сегодня в Киеве заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - сказал Маас.

Впрочем, согласование даты саммита глав МИД четырех стран, еще продолжается. Так, одновременно с заявлением Мааса статс-секретарь МИД России Григорий Карасин заявил в комментарии ТАСС, что хотя "возможность такой встречи в июне рассматривается, ее окончательная дата еще не определена".

Нормандский формат учрежден в 2014 году с целью проведения переговоров по вопросу выхода из кризисной ситуации на Украине. Последний раз главы внешнеполитических ведомств четырех стран встречались в таком формате в феврале 2017 года в Мюнхене.