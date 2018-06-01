Минстрой: Объекты компании Urban Group будут достроены

Строительство объектов компании застройщика Urban Group будет завершено, сообщила пресс-служба Дом.рф и Минстроя.

Ситуация взята под контроль правительством. Принято решение о поддержке завершения строительства Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства и правительством Московской области.

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по поручению правительства Российской Федерации и Минстроя России начал аудит Urban Group для оценки необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы", - сказал генеральный директор Фонда Александр Плутник.

В Фонде уточнили, что обладают всеми инструментами для организации достройки объектов и защиты интересов граждан.

"Регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов Urban Group, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил о готовности Московской области синхронизировать усилия с Фондом защиты дольщиков.

Компания Urban Group - один из крупнейших застройщиков Подмосковья. Он реализует проекты общей площадью около 2 млн кв. метров. Сейчас продажа квартир приостановлена. Ранее сообщалось о приостановке регистрации заключенных договоров, а об отказе Сбербанка кредитовать заемщиков, которые покупают квартиры в проектах девелопера.

1 июня дольщики компании обратились с открытым письмом к президенту и правительству, в котором выразили обеспокоенность ситуацией с застройщиком. Дольщики пожаловались на публикации в СМИ и отсутствие подтверждения от официальных структур, и попросили разъяснить ситуацию.