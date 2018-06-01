Минтранс: "Саратовские авиалинии" подали заявку на право летать

На базе авиакомпании "Саратовские авиалинии" намерены создать нового перевозчика. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба по ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

В Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании - "Саратовские авиалинии", отмечается в сообщении ведомства.

Агентство должно в течение 60 дней рассмотреть заявку предприятия и дать ответ. Планируется, что на базе "Саратовских авиалиний" будет создан перевозчик, где вопросы летной работы и безопасности полетов, будут на более высоком уровне, чем были до недавнего времени. Кроме того, планируется сохранить трудовой коллектив и обеспечить занятости населения в регионе.

Авиакомпания прекратила полеты 30 мая, а ее сертификат эксплуатанта был аннулирован 31 мая. Пассажиры "Саратовские авиалиний" с датами вылета до 13 июня, смогут улететь на бортах других авиакомпаний. А с билетами, где дата вылета после 13 июня, имеют право вернуть деньги за билеты.