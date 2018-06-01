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01.06.2018 14:11
Рубрика: Власть

Москва готова содействовать возвращению Юлии Скрипаль на родину

Текст: Александр Гацак

Российская сторона готова оказать любое содействие дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в возвращении на родину. Об этом сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

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Ранее было опубликовано видео, в котором Юлия изъявила желание вернуться в Россию.

"Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", - подчеркнул Кожин.

Кожин добавил, что остается неясным, в каких условиях находится Юлия в настоящее время и оказывается ли на нее давление с британской стороны.

"Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам", - отметил дипломат.

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