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01.06.2018 00:13
Рубрика: Экономика

Начинается эксперимент по маркировке драгоценностей

Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
С 1 июня начинается экспериментальная маркировка драгоценных металлов, камней и изделий из них QR-кодами сроком полгода. Краткосрочная цель - выяснить, насколько технически к этому готов внутренний рынок, долгосрочная - легализовать ювелирный рынок, который, по оценкам минфина, примерно наполовину работает "в тени".
Фото: Виктор Васенин/РГ Нанометку на бриллианте можно разглядеть только при 500-кратном увеличении. Новую технологию разработал институт в Троицке. Фото: Виктор Васенин/РГ
Нанометку на бриллианте можно разглядеть только при 500-кратном увеличении. Новую технологию разработал институт в Троицке. Фото: Виктор Васенин/РГ

Постановление правительства о начале эксперимента предполагает участие в нем юрлиц и индивидуальных предпринимателей на добровольной, безвозмездной основе. В рамках эксперимента будет отлажено взаимодействие между органами госвласти и производителями сырья для изготовления драгоценных изделий (а также производителями самих ювелирных изделий). "Причем это будет касаться не только товаров, производимых в России, но и импортируемых", - пояснили "РГ" в минфине.

На первом этапе эксперимента стороны отработают операционные потоки - прослеживаемость изделий, а также передачу информации между участниками системы. Прослеживаемость обеспечат нанесением на изделия специальных бирок с QR-кодом. "Уже на этапе "пилота" ожидается снижение контрабандной и контрафактной продукции", - говорят в минфине. По состоянию на 29 мая в эксперименте готовы принять участие около 20 компаний, которые заранее подавали заявки.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Участвовать в эксперименте будут как минимум несколько крупных компаний, знает гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Спрос на новый инструмент контроля высокий, так как минфин хочет сделать маркировку на всех бирках ювелирных изделий обязательной с 1 января с 2019 года. Бизнес боится не успеть влиться в систему на пике высокого сезона - в новогодние праздники и 8 марта.

Всего под пилотную маркировку в течение полугода могут попасть алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, драгоценные металлы в виде порошка (платина, палладий), необработанные серебро и золото, монетарное золото и ювелирные изделия разных видов. Украшение, прошедшее все этапы обработки, потребитель сможет проверить на подлинность, считав через мобильное приложение QR-код на бирке (там будут указаны производитель, вес изделия, наименование, в каком управлении пробирного надзора его клеймили, металл, покрытие, пробу, цвет и вставки). Если данные не совпадут с реальными характеристиками, значит, перед вами подделка.

"Конечная цель - обеспечить прослеживаемость драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота. В настоящее время изучается технология, которая позволит маркировать бриллианты", - рассказали в минфине. В марте была представлена такая технология, разработанная в России: нанометку наносят на камень, считать ее можно при 500-кратном увеличении. Тогда же представили портативный детектор подлинности бриллиантов. Обе технологии созданы для использования профессионалами, а не конечными потребителями.

Фото: Reuters
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Зампредседателя правления Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза Вадим Серов эксперимент поддерживает, но считает, что рационально было бы ограничиться маркировкой готовых ювелирных изделий, так как остальные позиции - это, по сути, полуфабрикаты. Эдуард Уткин говорит, что именно маркировку упаковки - то есть бирки изделия - и хотел вводить изначально бизнес. Минфин хочет идти дальше и маркировать сам товар.

Проблема нанометки на изделии в том, что ее хотят наносить одновременно с оттиском пробирного клейма, то есть перед тем, как изделие пройдет еще ряд процедур (галтовка, полировка, вставка камня). Высок риск, что метка сотрется. "Чтобы этого избежать, необходимо стадию пробирования и клеймения ювелирного изделия перенести в конечный цикл производства", - предлагает Уткин. Учитывая техническую сложность процесса, эксперты не исключают, что маркировку камней, вероятнее всего, перенесут на более поздний срок.

Что меняется в налоговом кодексе

С июня банковские операции с драгоценными камнями облагаются НДС (18 процентов), так как такие операции теперь считаются непрофильными для кредитных организаций. К драгоценным камням закон относит природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром и обработанном виде, уникальные янтарные образования, пояснила юрист практики разрешения споров юридической фирмы Eterna Law Алина Басырова.

Еще одни нововведения предусматривают возможность взыскания налогового долга с обезличенных металлических счетов (ОМС). То есть если скопился долг по налогу на имущество, то взыскание могут обратить на ОМС должника за неимением других счетов. Процедура происходит через суд, уточнил руководитель налоговой практики юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Сергей Колесников.

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