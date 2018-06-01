На главной сцене фестиваля "Красная площадь" в рамках программы "Электронная книга/Книгабайт" представили популярные исторические онлайн-проекты.

Наверняка, каждый слышал о необычной соцсети 1917 года, задавал в чате вопросы Григорию Распутину или проходил тест на определение своего революционного "я". Создатели совершенно нового способа слияния книги и медиа - писатель Михаил Зыгарь и диджитал-инноватор Карен Шаинян уверены: клише "а сейчас мы перенесемся в прошлое" заменил "сервис по доставке людей из прошлого в наши дни". Именно это позволяет проектам, созданным вместе с "Издательством Яндекса", собирать миллионную аудиторию по всему миру.

- Мир вокруг и внутри нас за последние годы сильно поменялся. Знаменитости, политики перестали быть центром для человека, теперь центр - он сам, а все остальное только фон. Человек хочет быть внутри истории, причем на самом главном месте, и это суть всех тех проектов, о которых мы будем рассказывать, - начал Зыгарь.

Самая первая работа команды - "1917. Свободная история" - началась с того, что писатель трудился над книгой "Империя должна умереть", и все те источники, что были исследованы, стало просто жалко оставлять за бортом.

- Существует множество сайтов, где лежат оцифрованные архивы и дневники, но никто туда не ходит. Мы же придумали упаковать это все в формат соцсети - ты видишь, что происходило в этот день ровно сто лет назад, глазами людей, которые тогда жили. Источники такие интересные, люди пишут таким живым языком, что все это легко понять современному человеку, - подчеркивает Карен Шаинян.

Сначала героев соцсети было 300, к концу проекта - а закрыли его 18 января 2018 года - их набралось уже более трех тысяч. "Они положили нас на лопатки", шутят создатели. Огромную аудиторию - более миллиона человек - набрал и тест "Кем ты был в 1917 году?". Его успех, считают Зыгарь и Шаинян, в самых простых и реальных вопросах, которые актуальны и сегодня.

- Именно потому, что это было очень близко и понятно по содержанию, тест так выстрелил и стал нашим триумфом. Людям нравилось попадать в шкуру человека, который жил 100 лет назад, - говорит Шаинян.

Больше трех миллионов человек посмотрели спецэфир, посвященный революционным событиям. Современные ведущие делали выпуски новостей, прямые включения, и все их слова и цитаты, как и в предыдущих проектах, - совсем не выдумка, а мемуары и сводки того времени.

Самая свежая работа Зыгаря и Шаиняна - первый сериал для мобильных устройств "1968. Digital". Ее презентовали на фестивале в Каннах, уже вышло десять серий, впереди еще 30. Языки - русский, английский, французский. Герои - от Гагарина до Леннона, от Ив Сен-Лорана до Че Гевары, от Кусто до Сартра.

- Почему 1968? Это революция в музыке, в моде, в отношениях между мужчиной и женщиной. У людей тогда изменилось мышление. При просмотре у вас возникнет ощущение, что в вашем мобильном поселился человек, который жил в то время, - делится подробностями Зыгарь.

На большом экране гостям фестиваля показали одну из серий нашумевшего сериала.

- На самом деле все эти проекты пытаются сформировать образ книги будущего. В них доминирует текст, но он устроен уже совсем по-другому. Вместе с тем, это и перспективы издательского бизнеса, - подчеркивает руководитель программы "Электронная книга/Книгабайт" Денис Давыдов.

Кстати, упомянутые исторические проекты являются лауреатами премии "Книга года" в номинации "Электронная книга года".