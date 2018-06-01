"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" повышением тарифа на транзит

"Нафтогаз" готов пойти на сохранение ставки транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах, когда истечет срок действия текущего контракта.

Однако он пойдет на такие условия в случае, если "Газпром" будет прокачивать не менее 110 миллиардов кубометров газа в год (по требованию арбитража Стокгольма) и будет платить за транзит в этом и следующем годах на треть больше действующего тарифа. Об этом пишет "Коммерсант", который ознакомился с позицией "Нафтогаза".

По данным издания, новые условия за подписью коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко были направлены зампредседателя правления "Газпрома" Александру Медведеву в первой декаде мая.

В случае если "Газпром" не будет прокачивать 110 миллиардов "кубов" ежегодно через украинскую территорию, то "Нафтогаз" будет через суд требовать от российской стороны компенсацию за обесценение своей газотранспортной системы из-за неполной окупаемости инвестиций, пишет издание. "Газпром" официально письмо не комментировал.

В конце апреля Александр Медведев говорил, что компания ждет предложений украинской стороны по условиям транзита, чтобы определить, какой объем прокачки через ее территорию целесообразен после 2019 года. Позднее еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович сообщал СМИ, что предложения "Нафтогаза" будут исходить из формулы "выше прокачка - ниже тариф".

Учитывая, что в ближайшее время "Газпром" планирует ввести в эксплуатацию два новых экспортных газопровода - "Северный поток-2" и "Турецкий поток" общей мощностью 86,5 миллиарда кубометров газа в год, - он едва ли согласится гарантировать ежегодный транзит в требуемом "Нафтогазом" объеме, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Рассмотрение претензий "Нафтогаза" (в случае его обращения в арбитраж), на наш взгляд, может затянуться надолго", - пишут аналитики.