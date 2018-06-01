Небензя рассказал о проекте резолюции РФ по ситуации на Украине

Предложенный Россией проект заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН в поддержку выполнения Минских соглашений по-прежнему доступен для обсуждения членами СБ. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

"Этот вопрос все еще обсуждается. Мы надеемся, что у нас будет сбалансированное заявление председателя по итогам заседания по Украине. Мы никогда не теряем надежды, но нужно посмотреть, что получится в конечном счете", - цитирует российского дипломата ТАСС.

При этом Василий Небензя допустил согласование окончательного варианта заявления с предложенным Нидерландами альтернативным текстом. "Есть возможность объединения одного и другого проектов. Но это зависит не только от нашей воли, но и от наших партнеров", - пояснил постпред России в ООН.

Напомним, в среду 30 мая Россия предложила членам Совбеза ООН принять заявление председателя о ситуации на Украине и в поддержку Минских соглашений.

"Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Призываем обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня", - говорится, в частности, в заявлении. Также в проекте документа содержится предложение "воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202".

Напомним, с 1 июня к России перешло право председательства в Совбезе ООН.