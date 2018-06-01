Новости

Постпред РФ в ООН сообщил о возможном уходе иранских войск из Сирии 22:34
Небензя рассказал о проекте резолюции РФ по ситуации на Украине 22:27
Трамп подтвердил, что саммит с КНДР пройдет в Сингапуре 12 июня 22:10
Капитан "Реала" Серхио Рамос сменил номер из-за угроз смерти 21:36
Представитель КНДР встретился в Вашингтоне с Трампом 21:28
Убит игрок колумбийского футбольного клуба 21:26
Генерал Громов: История с летчиком в Афганистане нуждается в проверке 21:22
СМИ: Моуринью заинтересован в трансфере Головина в "МЮ" 21:20
Видео: Путин показал принцу Аль Нахайяну свой "Кортеж" 21:10
Пожарная безопасность в иркутском центре "Гравитация" не была нарушена 20:58
В Петербурге из-за задымления эвакуировали 100 человек 20:35
Пропажу изъятых у Захарченко денег обнаружили сотрудники банка 20:32
Visa сообщила о сбое при проведении платежей в Европе 20:27
В Риме инкассаторов ограбили на 1,5 млн евро 20:20
Аксенов: Четверть туристов приезжают в Крым с Украины 20:15
США не передавали России данные о сбитом в Афганистане летчике 19:56
Нападающий Кузнецов вышел на лед после травмы 19:35
Журналисты устроили акцию протеста в центре Мехико 19:29
Утвержден состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19 19:25
"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам почти 100 миллионов рублей 19:20
Канада повысит пошлины на кленовый сироп и металлопродукцию из США 19:10
Олимпийский чемпион Киселевич подписал контракт с клубом НХЛ 19:09
В Петербурге после взрыва газа эвакуировали около 50 человек 18:53
Следующей соперницей Касаткиной в Париже будет Возняцки 18:48
Северный флот отметил 285-летие со дня основания 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 22:27
Рубрика: В мире

Небензя рассказал о проекте резолюции РФ по ситуации на Украине

Текст: Петр Лихоманов

Предложенный Россией проект заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН в поддержку выполнения Минских соглашений по-прежнему доступен для обсуждения членами СБ. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

"Этот вопрос все еще обсуждается. Мы надеемся, что у нас будет сбалансированное заявление председателя по итогам заседания по Украине. Мы никогда не теряем надежды, но нужно посмотреть, что получится в конечном счете", - цитирует российского дипломата ТАСС.

В ООН спрогнозировали резкое падение численности населения Украины

При этом Василий Небензя допустил согласование окончательного варианта заявления с предложенным Нидерландами альтернативным текстом. "Есть возможность объединения одного и другого проектов. Но это зависит не только от нашей воли, но и от наших партнеров", - пояснил постпред России в ООН.

Напомним, в среду 30 мая Россия предложила членам Совбеза ООН принять заявление председателя о ситуации на Украине и в поддержку Минских соглашений.

"Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Призываем обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня", - говорится, в частности, в заявлении. Также в проекте документа содержится предложение "воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202".

Напомним, с 1 июня к России перешло право председательства в Совбезе ООН.

Аксенов: Четверть туристов приезжают в Крым с Украины

Главное сегодня

Visa сообщила о сбое при проведении платежей в Европе
США не передавали России данные о сбитом в Афганистане летчике
В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
В Правила дорожного движения внесли поправки