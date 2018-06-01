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01.06.2018 17:59
Рубрика: В мире

Немецкая прокуратура настаивает на депортации Пучдемона

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн подала новый запрос на депортацию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона по просьбе испанских органов юстиции. Таким образом прокуратура предприняла попытку поставить точку в затянувшемся процессе о депортации, в ходе которого уже получала судебный отказ. Решение, однако, должен принимать верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейн, на что, как предполагается, уйдет около месяца.

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В заявлении прокуратуры говорится, что Пучдемон может быть депортирован по двум существующим обвинениям Мадрида: призыв к восстанию и растрата государственных средств. Поскольку в германском уголовном кодексе присутствуют похожие квалификации преступлений (государственная измена, тяжелое нарушение общественного порядка и растрата), выдача может быть осуществлена.

Также, поскольку, по мнению прокуроров, существует опасность бегства политика за пределы Германии, они снова подали ходатайство о помещении политика под стражу. Напомним, с 5 апреля Пучдемон, после освобождения из тюрьмы города Ноймюнстер, находится в Берлине и каждую неделю ходит отмечаться в местной полиции. Политик был задержан 25 марта на германско-датской границе при возвращении из Финляндии в Брюссель, где он временно проживал.

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Прокуратура в своем решении также подчеркнула, что не усмотрела причин для защиты обвиняемого от депортации. Как говорится в заявлении, в Испании экс-президенту Каталонии не грозит преследование по политическим мотивам. Поэтому Германия может выполнить свою обязанность по международному ходатайству о помощи в правовых делах. Страны Евросоюза подписали соглашение о доверии при решении дел по подобным запросам. В этой связи прокуратура в своем заявлении подчеркнула: "Право демократического правового государства - отвечать на нападения на его суверенность средствами уголовного права".

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