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Нововведение "ВКонтакте" обрадовало пользователей

01.06.2018,  
18:35
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Администрация "ВКонтакте" запустила специальный алгоритм защиты уникального пользовательского контента под названием "Немезида". С его помощью можно отслеживать повторяющиеся публикации и отправлять их на рассмотрение модераторам.

Это делает искусственный интеллект в автоматическом режиме, также пожаловаться на плагиат может любой пользователь соцсети. К жалобе на неоригинальный контент необходимо приложить ссылку на оригинальную запись.

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В том случае если факт кражи контента будет установлен, сообщество, разместившее контент, будет наказано - вплоть до его отключения от системы монетизации. Первые предупреждения будут вынесены 15 июня.

Пользователи "ВКонтакте", недовольные тем, что в сообществах часто появляется авторское содержимое без указания источника, отнеслись к нововведению с энтузиазмом. "Почему нельзя было раньше это создать?" - спросил один из комментаторов сообщества Live Express. "Наконец-то все эти мусорные площадки - "собиратели" контента - обанкротятся", - добавил другой. "Отличная новость для авторов. Молодцы", - поддержал третий.

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Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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