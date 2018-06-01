Нововведение "ВКонтакте" обрадовало пользователей

Администрация "ВКонтакте" запустила специальный алгоритм защиты уникального пользовательского контента под названием "Немезида". С его помощью можно отслеживать повторяющиеся публикации и отправлять их на рассмотрение модераторам.

Это делает искусственный интеллект в автоматическом режиме, также пожаловаться на плагиат может любой пользователь соцсети. К жалобе на неоригинальный контент необходимо приложить ссылку на оригинальную запись.

В том случае если факт кражи контента будет установлен, сообщество, разместившее контент, будет наказано - вплоть до его отключения от системы монетизации. Первые предупреждения будут вынесены 15 июня.

Пользователи "ВКонтакте", недовольные тем, что в сообществах часто появляется авторское содержимое без указания источника, отнеслись к нововведению с энтузиазмом. "Почему нельзя было раньше это создать?" - спросил один из комментаторов сообщества Live Express. "Наконец-то все эти мусорные площадки - "собиратели" контента - обанкротятся", - добавил другой. "Отличная новость для авторов. Молодцы", - поддержал третий.