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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Объявлено имя главного тренера тульского "Арсенала"

Текст: Данила Жиляев

Стало известно имя нового главного тренера тульского "Арсенала". Команду возглавил белорусский специалист Олег Кононов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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О назначении сообщается на официальном сайте клуба. Впрочем, подробности соглашения пока неизвестны. Кононов сменил на этом посту черногорца Миодрага Божовича, который в минувшем сезоне привел "оружейников" к седьмому месту в РФПЛ - это стало лучшим результатом в истории клуба.

Олег Кононов известен российским болельщикам по работе с "Краснодаром" и "Ахматом". С "быками" он завоевал "бронзу" чемпионата России-2014/15, в том же сезоне он был признан лучшим тренером РФПЛ по версии Российского футбольного союза. А годом ранее он довел "Краснодар" до финала Кубка России.

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