Обвиненный в домогательствах Морган Фримен пытался надавить на CNN

Телекомпания CNN отказалась опровергнуть информацию, порочащую честь и достинство Моргана Фримена. Напомним, актера обвинили в домогательствах сразу 8 женщин. Об этом и был репортаж.

Адвокат знаменитости Роберт Швартц направил в СМИ письмо с требованием дать опровержение. В ответ журналисты заявили, что готовы решительно отражать любые попытки запугать их и принудить к молчанию.

Как отмечает ТАСС, в материале CNN говорится о том, что несколько женщин обвинили 80-летнего Фримена в домогательствах и непозволительном обращении. Актер якобы распускал руки, приставал к коллегам и оскорблял их.

По мнению адвоката голливудской звезды, эти обвинения не выдерживают никакой критики, а слова женщин нельзя принимать на веру.

Сам Фримен заявил, что часто пытается шутить и делать комплименты в беспечной и веселой манере, однако это у него не всегда получается, за что он приносит свои извинения.



Справка "РГ"

Морган Фримен - один из самых известных американских актеров. Родился в 1937 году в Мемфисе. В кино - с начала шестидесятых. За свою долгую карьеру сыграл в более чем 110 фильмах. Наиболее известные из них - "Шофер мисс Дэйзи" (1989), "Непрощенный" (1992), "Побег из Шоушенка" (1994), "Малышка на миллион" (2004). За последний фильм получил "Оскар".