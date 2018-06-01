Сегодня вступают в силу поправки в закон "О связи", которые дадут право операторам связи блокировать "серые" сим-карты в России по решению Роскомнадзора.

И те, кто будет покупать сим-карты с рук, рискуют остаться вне зоны доступа, а деньги, которые остались на абонентских счетах, при аннулировании карты никто уже не вернет. Ведь карты эти зарегистрированы не на вас, а, как правило, на некую компанию. И часто их используют для различных преступлений и мошеннических схем. С этим и начинается борьба. Но если вы добропорядочный гражданин и купили карту до 1 июня 2018 года, то сможете ее легализовать.

Уже давно есть требование об идентификации абонентов: сотовые операторы должны продавать сим-карты только при предъявлении паспорта. Но до сих пор сим-карты продают "всерую". Только в апреле этого года пресечена незаконная реализация более 1,4 тысячи "серых" симок. Их продавали без заключения договора и документа, удостоверяющего личность, отметили в Роскомнадзоре.

Существовали и пути обхода, которые давали возможность пользоваться анонимными сим-картами. Первый - распространение "серых" карт через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки (70 процентов). Второй - использование карт, оформленных на подставных лиц (30 процентов). Те, кто покупали такие симки, не могли поменять оператора, ни предъявить претензии мобильной компании, ни поменять тариф, ни пользоваться сервисами, в том числе банковскими услугами.

Тот же, кто давно использует номер, заинтересован, чтобы он остался при нем. Закон дает возможность абоненту прийти в салон и авторизоваться. Оператор не вправе отказать в этом.

"Серые" сим-карты будут вне зоны доступа, а деньги на абонентских счетах никому не вернут

Однако стоит знать, что сотовая компания обязана прекратить оказание услуг связи по предписанию Роскомнадзора, если во время проверки выяснится, что симка "серая". И сотовая компания не сможет подтвердить в течение 15 суток соответствие персональных данных в ее базе с данными фактических пользователей.

Нелегальная симка может быть заблокирована и в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.

Получается, что анонимно пользоваться такими картами теперь невозможно. Услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору, напомнили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также уточнили, как будет проходить проверка достоверности сведений об абоненте. Она может проводиться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), через информационные системы госорганов при наличии у оператора подключения к таким системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

У самого абонента будет возможность идентифицировать симку не только по паспорту, но и через свой личный кабинет на портале госуслуг, через ЕСИА. Таким образом, для легальных пользователей доступ к услугам мобильной связи существенно облегчится, а на пути нелегального распространения сим-карт будет поставлен надежный заслон.

В законе четко прописан главный постулат: если абонент или пользователь не зарегистрирован в базе учетных данных оператора связи, то услуга не предоставляется.

Закон также позволяет переоформить корпоративную сим-карту на фактического пользователя, если, например, компания развалилась, заключив с оператором новый договор об оказании услуг.