Песков рассказал о "трафике" лидеров на ЧМ-2018

Много гостей на высшем и высоком уровне посетят матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили в Кремле.

"Целый набор уже известен. Мы дадим вам сводную информацию, сейчас собираем, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Там постоянно будет много глав государств, правительств приезжать на разные матчи, на свои команды".

"Уже сейчас ведется очень напряженная подготовка, - продолжил представитель Кремля. -Это будет не просто огромный, мировой праздник спорта, и еще такой напряженный трафик гостей на высшем и высоком уровне".

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия состоится 14 июня на стадионе "Лужники", финал будет там же - 15 июля.