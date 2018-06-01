1 июня на Красной площади, разумеется, детям уделено значительное время. Не исключением стала и презентация красочного сборника "Чудо дети: Лучшие тексты, присланные на конкурс веселых историй о детях от 2 до 5… и старше "Чудетство!".

В презентации приняли участие некоторые члены жюри изрядно нашумевшего конкурса: главный редактор интернет-журнала "Электронные лампады" Юрий Нечипоренко, известный детский поэт и писатель Анастасия Орлова и шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель.

Юрий Нечипоренко первым взял слово, поблагодарив за возможность участия в "производстве такой веселой и задорный книжки", заметив, что это - "самое настоящее чудо". Разумеется, в сборник вошли и несколько его рассказов, один из которых - "Моя первая собака" - он прочитал прямо на сцене. Рассказал и о нескольких других своих проектах и для детей, и для взрослых: "Последние пять лет я работал над книгами о Пушкине". Одна из них носит интересное название "Плыви, силач" (ее презентация, кстати говоря, будет проходит завтра также в рамках фестиваля).

Анастасия Орлова, лауреат премии Президента, сразу отметила, что книжка-сборник получилась безумно красивая, и во многом это заслуга шестилетней Марии Соловьевой, чьи искренние рисунки были использованы в оформлении. Маша и сама присутствовала на презентации: ей вручили огромный букет цветов от Российской государственный детской библиотеки и книгу "Плыви, силач", подписанную Юрием Нечипоренко. Анастасия Орлова тоже зачитала несколько отрывков из своих произведений, поведав перед этим слушателям, что некоторые из них она "подсмотрела у своих маленьких сыновей".

Анонс получился лучше некуда - родители сразу же заинтересовались, где же можно приобрести сборник. На это Михаил Визель ответил, что книжка эта абсолютно некоммерческая и ее можно бесплатно скачать на портале ГодЛитературы.рф, добавив, что это, по большей части, "память и эта память - о детстве".

Напоследок он заметил, что в наше время появилась возможность незамедлительно фиксировать свою речь и этим надо пользоваться. Но при этом самое главное - прививать любовь к правильному чтению, чтению хорошей литературы.