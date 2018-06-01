Постпред РФ в ООН сообщил о возможном уходе иранских войск из Сирии

Иранские войска могут быть выведены из юго-западных районов Сирии, на границе с Израилем и Иорданией. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Я видел сообщения в СМИ о соглашении о некоем выводе на юго-западе Сирии. Насколько я понимаю, соглашение было достигнуто. На этот момент я не могу ответить, реализуется ли оно, но, насколько я понимаю, стороны, которые были вовлечены в достижение соглашения, удовлетворены тем, чего они достигли", - цитирует Василия Небензю РИА Новости.

Вместе с тем, постпред России в ООН призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий.

"Я полностью согласен, что настало время прекратить оккупацию, мы говорим об этом постоянно. Палестино-израильский конфликт в действительности является ключом к решению всех других конфликтов на Ближнем Востоке. То, что происходит вокруг решение конфликта, не воодушевляет. На прошлой неделе была встреча по этому вопросу. Мы ясно сказали, что палестинский конфликт стал заложником геополитических беспорядков", - сказал российский дипломат.

Василий Небензя также рассказал, что западные страны не занимаются продвижением своего, анонсированного ранее проекта резолюции Совбеза ООН о трех аспектах урегулирования в Сирии - политическом, гуманитарном, а также о "химическом разоружении".

"Сейчас этот проект резолюции никто не продвигает. Его упоминали, но он никогда даже полуофициально не рассматривался. Я не считаю, что сейчас правильное время для принятия подобной резолюции, и я думаю, что мои коллеги в какой-то момент со мной согласились", - сказал российский дипломат.

Напомним, с 1 июня к России перешло право председательства в Совбезе ООН.