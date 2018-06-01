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Рубрика: В мире

Представитель КНДР встретился в Вашингтоне с Трампом

Текст: Петр Лихоманов

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Высокопоставленный посланник КНДР передал Трампу письмо от лидера государства Ким Чен Ына.  Об этом сообщают корреспонденты американских  СМИ, которые вели прямую трансляцию из Вашингтона.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Ким Ён Чхоля на пороге Белого дома встретил глава президентского аппарат Джон Келли. Перед аудиенцией с Трампом в Овальном кабинете высокий северокорейский гость встретился  с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.  Также при общении с посланцем Пхеньяна присутствовали вице-президент Майк Пенс и глава Госдепа Майк Помпео. Об этом сообщает телеканал CNN.

Встреча Ким Ён Чхоля с руководством американской администрации и президентом США прошла без прессы. Американские СМИ напоминают, что это первый за 18 лет визит высокопоставленного представителя КНДР в США: в последний раз контакты высокого уровня с Пхеньяном на своей территории были у Билла Клинтона - в 2000 году в США приезжал первый заместитель председателя комитета обороны КНДР Чо Мен Рок.

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