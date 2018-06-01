Премьером Испании станет социалист

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии кабинету министров Мариано Рахоя.

По итогам состоявшегося сегодня голосования, трансляция которого велась на сайте палаты, за вынесение вотума недоверия высказались 180 парламентариев, против - 169, один воздержался. Голосование было инициировано Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и включало в себя предложение о кандидатуре генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса на пост нового главы правительства.

Согласно испанской конституции, теперь король должен принять отставку правительства Рахоя, после чего назначить на пост премьер-министра получившего доверие конгресса Педро Санчеса.

Основанием для регистрации постановления о недоверии кабмину стал вердикт суда по крупному коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии Рахоя. Им инкриминировали взяточничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.