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01.06.2018 13:20
Рубрика: В мире

Премьером Испании станет социалист

Текст: Александр Гацак

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии кабинету министров Мариано Рахоя.

Новый глава Каталонии не стал присягать на верность королю Испании

По итогам состоявшегося сегодня голосования, трансляция которого велась на сайте палаты, за вынесение вотума недоверия высказались 180 парламентариев, против - 169, один воздержался. Голосование было инициировано Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и включало в себя предложение о кандидатуре генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса на пост нового главы правительства.
Согласно испанской конституции, теперь король должен принять отставку правительства Рахоя, после чего назначить на пост премьер-министра получившего доверие конгресса Педро Санчеса.

Основанием для регистрации постановления о недоверии кабмину стал вердикт суда по крупному коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии Рахоя. Им инкриминировали взяточничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

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