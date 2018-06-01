При наезде на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек

Не менее шести человек получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в Манчестере. Виновник происшествия задержан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на британскую полицию, инцидент произошел около 21:50 четверга (23:50 по московскому времени). Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов в районе "Траффорд-парк". Пятеро пострадавших были доставлены в больницу экстренными службами, один обратился к врачам самостоятельно.

По подозрению в "причинении тяжкого вреда здоровью из-за опасной езды и бегстве с места столкновения" в ночь на пятницу задержан 21-летний мужчина, сообщили правоохранители. "Он находится в полицейском участке", - уточнили стражи порядка, добавив, что пока нет основания считать инцидент терактом.