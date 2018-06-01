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Рубрика: Происшествия

Пропажу изъятых у Захарченко денег обнаружили сотрудники банка

Стали известны подробности о пропаже денег, которые были изъяты в рамках уголовного дела у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

"Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы финансовой организации.

Источник добавил, что "именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям".

Следствие не нашло владельца конфискованных у Захарченко миллиардов

Напомним, накануне о слухах о пропаже части изъятых у Захарченко денег сообщил его адвокат. При этом он отметил, что Следственный комитет об этом происшествии официально его не уведомлял.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег бывший высокопоставленный борец с коррупцией объяснить не смог, но утверждает, что лично ему принадлежало только 93 тысячи рублей.

СК: В Москве полковнику Захарченко принадлежат 27 квартир

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