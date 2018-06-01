Путин поздравил Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джузеппе Конте в связи со вступлением в должность председателя Совета министров Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем", - отметил Владимир Путин.

Президент России также поздравил Джузеппе Конте с национальным праздником Италии - Днем республики.