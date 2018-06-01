Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби

Президент Владимир Путин принял в Кремле Мухаммеда Аль Нахайяна. Наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ прибыл в Россию с рабочим визитом.

По сообщению официального сайта Кремля, во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и наращивания взаимодействия в торгово-экономических и инвестиционных сферах.

Президент и принц обсудили международную и региональную повестку, а также ситуацию в энергетической сфере. По итогам встречи будет подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве и партнёрстве.