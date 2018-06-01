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Раскрыт главный секрет следующей версии WhatsApp

01.06.2018,  
18:04
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Уже на следующей неделе в WhatsApp заработает функция денежных переводов. Таким образом мессенджер станет конкурировать с крупными платежными интернет-системами.

Как сообщает TechRadar, в настоящее время услуга доступна бета-тестерам Android-версии мессенджера, однако уже через несколько дней ей смогут воспользоваться все, у кого на смартфоне установлен WhatsApp.

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Сейчас у разработчиков сервиса есть четыре партнера среди крупных банков. Аудитория активных пользователей WhatsApp на сегодняшний день насчитывает более 1,3 миллиарда человек.

Напомним, что сервис перевода денег реализован в системе обмена сообщениями Apple iMessage. Пока что услуга доступна в ограниченном количестве стран.

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