Раскрыта главная "фишка" будущего iPhone

Эксперты предсказывают, что в 2019 году увидит свет iPhone с тройной камерой на задней панели.

Информация об особенности нового iPhone появилась в издании Taiwan's Economic Daily News. В отчете сказано, что смартфон получит 6-дюймовые объективы с 5-кратным увеличением. Это позволит повысить качество съемки даже в условиях плохого освещения, захватывать изображения с разных углов и упростит работу с технологией дополненной реальности.

Ожидается, что iPhone с тремя сенсорами выйдет в 2019 году, а в 2018 году камера "яблочного" флагмана существенно не поменяется.