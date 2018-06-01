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Раскрыта главная "фишка" будущего iPhone

01.06.2018,  
13:03
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты предсказывают, что в 2019 году увидит свет iPhone с тройной камерой на задней панели.

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Информация об особенности нового iPhone появилась в издании Taiwan's Economic Daily News. В отчете сказано, что смартфон получит 6-дюймовые объективы с 5-кратным увеличением. Это позволит повысить качество съемки даже в условиях плохого освещения, захватывать изображения с разных углов и упростит работу с технологией дополненной реальности.

Ожидается, что iPhone с тремя сенсорами выйдет в 2019 году, а в 2018 году камера "яблочного" флагмана существенно не поменяется.

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Фото: depositphotos.com
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