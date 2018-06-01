Распределение обязанностей между заместителями Председателя Правительства

Антон Германович Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- разработки и реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы;

- разработки и реализации национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта;

- разработки и реализации национальной программы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости;

- разработки основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации;

- проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации;

- государственного финансового планирования, разработки и исполнения государственного бюджета, повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики;

- государственной инвестиционной политики, разработки государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ;

- государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности;

- выработки государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли;

- реализации инвестиционных проектов, осуществляемых Внешэкономбанком;

- торгово-экономических отношений и экономической интеграции Российской Федерации и государств - участников Содружества Независимых Государств;

- государственной политики в сфере международных отношений Российской Федерации;

- участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации;

- государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства;

- управления государственной собственностью;

- государственной политики в области единства экономического пространства и свободы экономической деятельности, совершенствования регуляторной среды, антимонопольной политики и развития конкуренции;

- государственной политики в сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;

- государственной политики в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий и развития рынков инфраструктурных отраслей;

- государственной политики в области ипотечного кредитования;

- государственной миграционной политики;

- государственной тарифной политики;

- таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования, защитных мер во внешней торговле;

- государственной статистической деятельности;

- государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за А.Г.Силуановым, рассматривает М.А.Акимов.

Константин Анатольевич Чуйченко

Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- организации планирования работы Правительства Российской Федерации и контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти решений, принимаемых Правительством Российской Федерации;

- развития системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти;

- повышения эффективности исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения административной реформы;

- государственной службы;

- организации законопроектной деятельности;

- деятельности межправительственных комиссий;

- деятельности органов юстиции и правоохранительных органов, а также взаимодействия с органами судебной власти и органами прокуратуры;

- разработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации;

- организации подготовки проектов решений Правительства Российской Федерации и поручений Председателя Правительства Российской Федерации;

- планирования и организации международных мероприятий с участием Председателя Правительства Российской Федерации;

- взаимодействия с религиозными организациями;

- государственной политики в сфере совершенствования контрольно-надзорной деятельности;

- совершенствования системы корпоративного управления;

- государственной политики в области культуры по отдельным поручениям Председателя Правительства Российской Федерации.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за К.А.Чуйченко, рассматривает М.А.Акимов.

Максим Алексеевич Акимов

Заместитель председателя правительства Максим Акимов. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- разработки и реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации";

- разработки и реализации национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог;

- цифрового преобразования государственного управления, включая предоставление государственных услуг;

- цифрового развития, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы;

- государственной политики в области транспорта, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения;

- государственной политики в области связи;

- государственной политики в области инновационной деятельности;

- государственной политики в области кадастрового учета объектов недвижимости, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- государственного регулирования интеллектуальной собственности.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за М.А.Акимовым, рассматривает А.Г.Силуанов.

Юрий Иванович Борисов

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Фото: Константин Завражин/ РГ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- обеспечения национальной обороны, мобилизационной подготовки Российской Федерации и управления государственным материальным резервом;

- государственной политики в области развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности;

- выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности;

- развития и применения системы ГЛОНАСС;

- государственной политики в области атомного надзора;

- экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения, иных видов вооружения и военной техники;

- реализации согласованной военно-технической политики в рамках Организации Договора о коллективной безопасности;

- государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;

- обеспечения государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- обустройства государственной границы Российской Федерации;

- выработки предложений по созданию системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за Ю.И.Борисовым, рассматривает Д.Н.Козак.

Татьяна Алексеевна Голикова

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- разработки и реализации национальной программы в сфере демографического развития;

- разработки и реализации национального проекта в сфере здравоохранения;

- разработки и реализации национального проекта в сфере образования;

- разработки и реализации национального проекта в сфере науки;

- государственной демографической политики;

- государственной политики в сфере здравоохранения и социального развития, включая вопросы оплаты труда, уровня жизни и доходов населения;

- государственной политики в области социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения;

- государственной политики в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечения их качества и безопасности, в области фармацевтической деятельности;

- государственной политики в сфере федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей;

- государственной политики в области занятости, трудовых отношений и социального партнерства;

- государственной политики в сфере образования и науки, включая вопросы организации контроля и надзора;

- государственной молодежной политики;

- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за Т.А.Голиковой, рассматривает О.Ю.Голодец.

Ольга Юрьевна Голодец

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- разработки и реализации национальной программы в сфере культуры;

- государственной политики в области культуры;

- государственной политики в области туризма;

- государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за О.Ю.Голодец, рассматривает Т.А.Голикова.

Алексей Васильевич Гордеев

Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- разработки и реализации национального проекта в сфере экологии;

- государственной политики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия из собственного винограда;

- государственной политики в области биотехнологий;

- государственной политики в области развития рыболовства;

- государственной политики в области лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса;

- государственной политики в области природопользования и охраны окружающей среды;

- государственной политики в области экологического надзора.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за А.В.Гордеевым, рассматривает Д.Н.Козак.

Дмитрий Николаевич Козак

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- государственной политики в области промышленности (за исключением оборонно-промышленного комплекса);

- государственной политики в области топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики;

- государственной политики в сфере технического регулирования;

- государственной политики в области технологического надзора;

- государственной политики в области торговой деятельности в Российской Федерации.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за Д.Н.Козаком, рассматривает А.В.Гордеев;

Виталий Леонтьевич Мутко

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- разработки и реализации национального проекта в сфере жилья и городской среды;

- государственной политики в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (за исключением регионов Дальневосточного федерального округа), включая вопросы межбюджетных отношений и территориального планирования;

- реализации государственной национальной политики, совершенствования организационных и правовых основ национальных отношений;

- разработки комплексных стратегий и федеральных целевых программ развития регионов (за исключением регионов Дальневосточного федерального округа), реализации мероприятий, направленных на сокращение различий в уровне социально-экономического положения регионов и стимулирование их развития, создания и функционирования свободных и особых экономических зон, предоставления государственной поддержки;

- разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и обеспечения согласованности их деятельности;

- развития системы мониторинга эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- государственной политики в сфере земельных отношений, строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства;

- государственной жилищной политики;

- социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за В.Л.Мутко, рассматривает Д.Н.Козак.

Юрий Петрович Трутнев

Заместитель председателя правительства, полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

- государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

- государственного регулирования в сфере предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, и контроля за ее использованием;

- разработки и реализации государственных инвестиционных проектов, повышения результативности бюджетных расходов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

- повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

- разработки и реализации на территории Дальневосточного федерального округа государственных программ Российской Федерации, мероприятий федеральных целевых программ, государственных инвестиционных программ;

- государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за Ю.П.Трутневым, рассматривает В.Л.Мутко.