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01.06.2018 22:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Deep Purple дали прощальные концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Текст: Александр Алексеев
Фото: Сергей Михеев
Легендарная рок-группа празднует мировым туром 50-летие карьеры. Первые диски Deep Purple вышли в 1968 году, возвестив о приходе новой эры - стадионного хард-рока. Музыки громкой, энергичной, раскатистой, скоростной, но в то же время и напористой, мелодичной. Альбомы Deep Purple регулярно переиздаются и сегодня, а в 2017-м англичане выпустили очередной релиз - InFinite. И по сути мало что изменилось: да "пеплы" постарели, да седовласы и матёры, зато огонь в глазах и искры божьи в пальцах - почти всё те же! Да и публика опять приходит их слушать на стадионы. Так было и в московском "Олимпийском", а затем 1 июня в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга.

Конечно, Deep Purple обязаны были отметить 50-летие (ведь дольше, чем они, в мировые туры ездят только Rolling Stones и Пол Маккартни). И даже поименовали свои нынешние гастроли "прощальными". Но название для них выбрали уклончивое - The Long Goodbuy ("Долгое прощание"), справедливо оставляя возможность продолжения истории. Да и российские концерты подтвердили, что музыканты лукавят: никуда уходить они, похоже, не собираются. Ведь сет-лист концертов в Москве и Санкт-Петербурге оказался совсем не ностальгическим!

Фото: Аркадий Семенов/РИА Новости
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Да, многие главные хиты - от Highway Star и Smoke On The Water до Perfect Strangers "глубоко-пурпурные" сыграли, но нашли место и для песен с нового альбома 2017 года - Time for Bedlam и Birds of Pray. "Прощающиеся" артисты так обычно не поступают. К тому же ни слова о расставании со зрителями со сцены так и не прозвучало.

Играли Deep Purple как обычно: мощно, драматично, раскатисто, с удовольствием по очереди беря на себя сольные партии. Клавишник Дон Эйри решился даже на две, продемонстрировав познания в русском классическом искусстве: в композицию Lazy он добавил фрагмент музыки Сергея Рахманинова. А затем во втором сольном номере лихо бравировал уже главной темой из "Подмосковных вечеров" Соловьева-Седого. Впрочем, Эйри играл их и в прошлые визиты в Россию, а теперь исполнил еще и фрагмент из Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром. Необычайно широкий музыкальный кругозор и желание постоянно разнообразить репертуар, насыщая его новыми эмоциями, аранжировками, идеями - это тоже неизменная примета Deep Purple. Например, в Москве группа впервые с 2012 года сыграла магический, атмосферный и романтичный "медляк" Sometimes I Feel Like Screaming - фактически перекличку себя нынешних с тем, какими были Deep Purple в начале 70-х...

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Празднование 50-летия ощущалось, наверное, только в поведении Яна Гиллана. Фронтмен лукаво улыбался и регулярно сбегал за кулисы, откуда возвращался еще более счастливым, приветливым и радушным… Да, Гиллан уже не вытягивает все свои былые ноты, не включает форсированные скорости и не переходит на те надрывные интонации, за которые его так ценили в Child In Time и Fireball. И собственно, голос Гиллана - это единственное, что выдает почтенный возраст группы. Но зато мэтр берет умением драматично переходить с мягких и теплых интонаций на встревоженные мотивы, порой выкрикивая песенные строчки для еще больше выразительности. Да и баллады Deep Purple удаются в десятые годы, в целом, не хуже, чем в начале карьеры.

А Ян Гиллан, меж тем, все бродил по сцене, улыбался приветливой улыбкой простодушного и по-домашнему одетого (в отличие от принарядившихся коллег) дядюшки-соседа, который зашел к вам в гости, чтобы попросить взаймы соль или воблу. Но заговорился, засиделся и остался...

Так пусть никуда и не уходит, а остается навсегда! Как и все Deep Purple…

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