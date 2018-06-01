Лето в Подмосковье началось с заморозков

Минувшей ночью в Подмосковье была зафиксирована минусовая температура. В Черустях, что находятся на юго-востоке области, температура в первую ночь лета упала до минус 0,7 градуса.

По данным центра погоды "Фобос", холодной будет и ночь на субботу - в окраинных районах Подмосковья будет не выше 2-5 градусов тепла. Но уже днем температура начнет возвращаться в рамки климатической нормы - воздух прогреется до 20 градусов.

В воскресенье потеплеет до 25 градусов и такая погода сохранится до 5 июня. Затем ожидается очередная волна похолодания, которое, впрочем, будет незначительным.