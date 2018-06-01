C 1 июня в Москве начали действовать некоторые изменения в организации дорожного движения, связанные с чемпионатом мира по футболу, который стартует 14 июня.

Как напомнили "РГ" в ЦОДД, на Волоколамском шоссе заработала временная выделенная полоса от Дубосековской улицы до канала имени Москвы. Выделенные полосы на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе) и Волоколамском шоссе будут работать ежедневно. В районе Тушинского тоннеля существующая выделенка перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом для движения автомобилистов стали доступны все три полосы левого пролета.

Кроме того, вокруг Лужников в районе Хамовники некоторые из улиц стали двусторонними, другие - односторонними, на многих запретили парковку.

В ЦОДД просят водителей внимательно следить за знаками.