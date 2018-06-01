Под Ярославлем конь убил хозяина

В Ярославской области следователи начали проверку по факту несчастного случая в Любимском районе, в результате которого погиб мужчина.

По информации следственного управления СК РФ по региону, 31 мая во дворе дома по улице Ромашковой в деревне Щелково мужчина обнаружил тело своего 59-летнего брата, с которым держал совместное хозяйство. Медэксперты установили, что смерть наступила от остановки сердца после травмы грудной клетки.

- По предварительным данным, мужчину копытом в грудь ударила лошадь, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

В связи с произошедшим Даниловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ярославской области организовал доследственную проверку.