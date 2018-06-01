Под Калугой рецидивист получил 23 года за убийство двух женщин

Калужский областной суд вынес приговор жителю Обнинска за убийство двух человек, изнасилование и разбой. Подробности рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Калужской области Лилия Мошкова.

В общежитии Малоярославца 5 января 2017 года был обнаружен труп 31-летней женщины. Погибшую нашла хозяйка комнаты, которую та снимала у нее в общежитии. Девушка не заплатила за жилье в срок, и хозяйка жилья пришла выяснить причину задержки оплаты. Открыв дверь, увидела разбросанные вещи, следы крови, а в диванном ящике для белья - тело квартирантки.

- В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность 28-летнего жителя Обнинска, - рассказала Лилия Мошкова.

Подозреваемого соседи по общежитию опознали как мужчину, который приходил к погибшей за несколько дней до обнаружения тела. Следователи выяснили, что убитая воспитывалась с ним в одном социальном учреждении Обнинска, куда подозреваемый был помещен из-за неблагополучной обстановке в семье. Ранее он уже был судим. Следствием также было установлено, что он неофициально работает в такси по обслуживанию Обнинска и Малоярославца.

Как установлено следствием и судом, 23 декабря мужчина приехал в гости к своей знакомой в Малоярославец. Между ним и женщиной возникла ссора, и та ударила его. Гость разозлился, схватил нож и нанес множественные ножевые ранения. От полученных ран женщина скончалась на месте. Убийца спрятал ее тело в диване, а по комнате разбросал вещи, инсценируя ограбление. После этого скрылся.

В ходе расследования следователи выяснили, что подозреваемый причастен еще к одному преступлению. Одновременно с этим дело велось расследование убийства пожилой женщины в апреле 2010 года. Тело 79-летней женщины было обнаружено в дачном домике в садоводческом кооперативе "Химик-1" под Обнинском. По горячим следам поймать убийцу не удалось.

- По делу была назначено геномолекулярная судебная экспертиза, которая выявила совпадения генотипа подозреваемого с биологическим материалом, изъятым на месте убийства женщины в Обнинске, - рассказала Лилия Мошкова.

Как установило следствие, в апреле 2010 года мужчина находился на территории садового общества. Там он напал на пожилую женщину, убил ее, изнасиловал и похитил 600 рублей.

В ходе следствия задержанный признался в совершении обоих преступлений. Однако в суде отказался от своих показаний по убийству пожилой женщины. В своем последнем слове он признал убийство знакомой в Малоярославце, но наотрез отказался от участия в преступлении в Обнинске.

Однако суд счел достоверными его первоначальные показания, данные на предварительном следствии, поскольку они объективно подтверждаются и другими доказательствами.

Мужчина получил 23 года колонии строго режима с ограничением свободы после освобождения на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.