Пожар на полигоне ТБО в Подмосковье потушен

Открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе Подмосковья ликвидировано.

"Чтобы устранить тление и предупредить новые возгорания, на полигон завезли 200 машин грунта. Работы по пересыпке будут идти все выходные", - сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Напомним, на полигоне было зафиксировано 10 очагов возгорания площадью примерно по 5 квадратных метров каждый. Тушили огонь семь пожарных расчетов и 50 единиц техники. Полигон "Часцы" был закрыт в июне 2014 года, и с тех пор его территория охранялась частным охранным предприятием от нелегального сброса мусора. "Сейчас ведется расследование. Если будет установлено, что причиной пожара стал поджог, мы будем требовать жесткого наказания виновных", - заявил Иванов.