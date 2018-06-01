Путин навестил пациентов в Морозовской детской больнице

Президент России Владимир Путин посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы в Москве и пообщался с пациентами.

Новый корпус рассчитан на 500 мест. Всего свыше 120 тысяч маленьких пациентов ежегодно получают помощь в этой больнице.

Сначала у стендов о работе медучреждения президенту рассказали главврач и мэр Москвы Сергей Собянин. Затем Владимир Путин зашел в конференц-зал, где шла видеосвязь с севастопольской больницей.

Посетил глава государства и палаты. В первой после инсульта лежала 16-летняя девушка. Путин спросил о ее самочувствии, как проходила операция, кто проводил и сколько времени заняла.

Следом президент зашел в палату к шестилетнему Савелию. Малышу пересадили почку от отца. "Вы президент", - деловито констатировал мальчик. Путин кивнул, и тогда Савелий был готов к разговору: пожаловался на болезненные процедуры, поделился любовью к чтению журналов и просмотру мультфильмов. И еще сказал, что очень хочет выписаться и гулять.

"Потерпи, мой хороший", - сказал ему президент. "Надо полечиться, дорогой мой. Надо, мой хороший, потерпеть", - заметил он, и добавил, что скоро можно будет пойти домой. "Не дойти пешком. Нужен самолет", - объяснил малыш, который прилетел на лечение из Челябинска.

Глава государства рассмеялся, немного поговорил с ребенком и пожелал ему выздоровления, а на прощание поцеловал в макушку. "Меня поцеловал самый главный президент. А тебя, мама, нет", - рассмеялся мальчик. И Путин, и мать Савелия одновременно решили, что целовать ее будет муж, папа мальчика, присутствующий в палате.

Савелий также получил подарки от президента: книги, среди которых - "Энциклопедия выживания" и "Главные географические открытия". Малыш тут же стал фантазировать, как отправится в путешествие с родителями и что вкусного соберет мама в дорогу. Мальчик рассказал журналистам, что думает про свой разговор с президентом, признался, что так себе его и представлял, и попросил маму не ругать его. Женщина заверила, что и не собиралась.