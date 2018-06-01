Родителям напомнили, почему нельзя оставлять детей одних в машине

На штрафстоянках родителям, приехавшим за своими эвакуированными машинами, напоминают о том, почему нельзя оставлять детей в закрытых авто.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства, сегодня сотрудники АМПП и МАДИ раздали наклейки на автомобиль и браслеты с хештегом #непаркуйребенка (на стикере изображен ребенок и оставивший его одного родитель), а также консультировали о возможных последствиях.

Такие же наклейки и браслеты весь день раздают на штрафстоянках.