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01.06.2018 15:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родителям напомнили, почему нельзя оставлять детей одних в машине

Текст: Светлана Батова

На штрафстоянках родителям, приехавшим за своими эвакуированными машинами, напоминают о том, почему нельзя оставлять детей в закрытых авто.

В Москве появились фиксирующие неправильную парковку камеры

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства, сегодня сотрудники АМПП и МАДИ раздали наклейки на автомобиль и браслеты с хештегом #непаркуйребенка (на стикере изображен ребенок и оставивший его одного родитель), а также консультировали о возможных последствиях.

Такие же наклейки и браслеты весь день раздают на штрафстоянках.

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