Российские ракеты заправят марсианским метаном

В будущем двигатели земных ракет можно будет заправлять метаном с Луны и Марса. По энергетике природный газ превосходит керосин, использующийся сейчас для космических полетов, а запасы его намного больше нефтяных.

- Работы по созданию ракетного двигателя на метане давно ведутся в России, США и Европе. Это не случайно. Во-первых, все мы понимаем, что рынок ориентирован на максимально простые и надежные решения. Во-вторых, перед космической отраслью стоит вопрос существенного удешевления двигательных установок, - рассказал "Интерфаксу" генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Он добавил, что "Энергомаш" и Воронежское КБ Химавтоматики работают над созданием опытного образца ракетного двигателя на газе, проведен большой объем опытно-конструкторских работ.

- На сегодняшний день это научно-технический задел, поскольку в текущей версии космической программы нет средств выведения, на которые мог быть установлен такой двигатель. Если говорить об отдаленной перспективе, то, по данным разного рода исследований, метан есть на Луне и Марсе. Поэтому существует возможность в будущем использовать и эти ресурсы, - продолжил Арбузов.

Опытный образец ракетного двигателя на газе планируется собрать к 2020 году. По мнению главы "Энергомаша", такие силовые установки могут быть востребованы в ракетах-носителях для вывода шести-восьми тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

- После 2020 года мировой рынок таких запусков оценивается примерно в 180 ежегодно. На космодроме "Восточный" создается инфраструктура по транспортировке, переработке и использованию сжиженного газа - в том числе в транспортных системах, - отметил Игорь Арбузов.