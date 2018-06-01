У школы в Воронеже поставят памятник погибшему в Сирии герою

У воронежской школы № 85 установят бюст погибшего в Сирии военного летчика, Героя России Романа Филипова.

Церемония открытия памятника состоится 15 июня.

В школе № 85 Филипов учился, поэтому комиссия по культурному наследию Воронежа приняла решение об установке памятника на ее территории, сообщили в администрации города. Кроме того, эта школа уже носит имя героя, которое ей было присвоено 6 февраля.

Муниципальная комиссия по культурному наследию приняла также решение о присвоении имени летчика новой улице города.

Напомним, майор Филипов погиб 3 февраля во время полета над сирийской провинцией Идлиб. Его штурмовик сбили, летчик катапультировался, принял на земле неравный бой с боевиками и подорвал себя гранатой. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.