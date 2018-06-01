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01.06.2018 14:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учителя прошли инструктаж по работе в "Московской электронной школе"

Текст: Ангелина Зеленькова
Департамент информационных технологий Москвы завершил инструктажи с учителями школ, подключенных к инфраструктуре проекта "Московская электронная школа". В результате обучение прошли работники более чем двухсот образовательных учреждений города. Торжественная церемония награждения лучших тьюторов состоялась в центре информационных технологий "Умный город" на ВДНХ.
Фото: пресс-служба СФ
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В проекте по обучению преподавателей столичных школ было задействовано до 150 тьюторов одновременно. Награды получили 10 лучших сотрудников. Победители определялись по таким критериям, как индивидуальный подход к учителям, работа с коллективом школ. Учитывались также и результаты итоговой диагностики деятельности каждого отдельного участника проекта.

"Задача департамента информационных технологий не только в оснащении столичных школ самым современным IT-оборудованием, но и в обучении учителей навыкам работы с инфраструктурой "Московской электронной школы", - рассказала руководитель направления "Информационные технологии в образовании" Светлана Романова. - Наши тьюторы при активном участии и большом желании самих педагогов с этой задачей успешно справились. В следующем году по мере расширения границ проекта мы продолжим проводить инструктажи учителей".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Напомним, проект "Московская электронная школа" был запущен в 2016 году. Сейчас инфраструктура МЭШ, которая включает в себя интерактивные панели, точки доступа Wi-Fi, сервера и ноутбуки для учителей, есть более чем в трети зданий школ, подведомственных Департаменту образования города Москвы, а также во всех зданиях школ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Библиотека МЭШ сегодня содержит 230 электронных учебников, свыше 45 тысяч тестовых заданий, шесть виртуальных лабораторий, более 350 тысяч электронных сценариев уроков, из них более 19,5 тысяч сценариев находится в общем доступе для всех учителей города, причем большинство материалов разработано и размещено самими преподавателями.

К созданию контента для МЭШ активно подключился и бизнес. На сегодняшний день в электронной библиотеке размещено более 6 тысяч интерактивных приложений.

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