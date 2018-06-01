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01.06.2018 14:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорт "Шереметьево" инвестируют 1,2 млрд долларов

Текст: Ирина Рыбникова

Инвесторы заинтересованы в развитии международного аэропорта "Шереметьево". "В ближайшее время сюда будет инвестировано порядка 1,2 миллиарда долларов", - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, посетив недавно открывшийся терминал аэропорта.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В этом году пассажиропоток "Шереметьево" составит 45 миллионов человек. "А в следующие пять лет он должен увеличиться вдвое. Для Подмосковья это стратегически важные инвестиции, возможность наращивать свой экономический потенциал", - подчеркнул губернатор.

Напомним, терминал B с многоуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест открылся в начале мая. Его пропускная способность оценивается в 4,2 тысячи пассажиров в час или 20 миллионов - ежегодно. По словам гендиректора "Шереметьево" Михаила Василенко, этот терминал будет использоваться для внутренних воздушных линий.

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