В московском метро пойман заяц-наркодилер

Наркодилер, находившийся в федеральном розыске, задержан в московском метрополитене. Его остановили сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", когда мужчина попытался проехать "зайцем".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе учреждения, контролеры остановили пассажира во время проверки билетов на "Киевской". Дежурившие на станции полицейские проверили безбилетника по базам и выяснили, что его ищут правоохранительные органы Калужской области. Он проходит по уголовному делу по 228 статье УК РФ - "Незаконный оборот наркотиков".

Бдительным сотрудникам "Организатора" перевозок личную благодарность выразил заммэра Максим Ликсутов. Начальство обещало также выписать контролерам премию.

