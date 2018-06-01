В Обнинске построят data-центр для архивов 600 миллионов историй

Повестка в суд конца XIV - начала XV века для трех высокопоставленных граждан Великого Новгорода. Эта берестяная грамота за номером 1079, найденная недавно в строительном котловане, - новое поступление в Росархив и подарок ведомству к столетнему юбилею.

Вручая его, директор Института археологии РАН Николай Макаров подчеркнул, что написана записка "уверенной рукой и каллиграфическим почерком, как будто автор рассчитывал, что она попадет в архив, а не останется лежать в земле". Главный археолог страны уверен, что любовь к подлинникам не отменит никакая цифровая революция. А она, кстати, сейчас накрыла российские архивы, которые переводят в электронную форму весь свой справочный аппарат, интегрируются в систему "Электронного правительства", готовятся к переводу на облачную платформу системы учета документов.

Свой юбилей архивисты приурочили к дате издания Декрета Совета народных комиссаров "О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР" 1 июня 1918 года.

"Убежден, что архивные источники и археологические находки делают разговор о прошлом предметным и содержательным. Это единственный верный путь к историческим знаниям, - сказал, поздравляя архивистов, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

И, по мнению главы РИО, запрос на подлинное историческое знание и интерес к архивным документам будут только усиливаться.

Сейчас в России работает 16 федеральных, 169 региональных и 2064 муниципальных архивов, ежегодно в них поступает около 1,5 миллиона дел, а в общей сложности российские архивы хранят 600 миллионов.

глава архивного агентства Андрей Артизов считает, что советской архивной эпохе, начавшейся сто лет назад, современники обязаны сохранением уникальных фондов в годы революции и Великой отечественной войны, но российские архивисты все же стараются избегать партийной специфики в работе. Он напомнил о так называемой "Макулатурной компании" 20-30 годов, когда в стране не хватало бумаги, и перед архивистами ставили плановые задания: списывать ненужные, как считалось, документы, сдавать их на макулатуру. В результате были утеряны многие ценные источники. Существовала и другая порочная идея привилегированных архивов, куда входили документы партийных и советских органов. А фонды Российской империи, к примеру, бумаги дворянских собраний, относились к четвертой, малоценной категории, и были утеряны.

Андрей Артизов сообщил, что ежегодно число пользователей архивным фондом увеличивается на пять процентов. Поэтому нужны современные архивохранилища. В этом году новые комплексы получат Адыгея, Саратовская и Ямало-Ненецкий округ.

И главная архивная новость: принято решение о строительстве в Обнинске целого архивного городка - новейшего комплекса для хранения архивных данных. Не только традиционным способом в виде бумажных дел. В Калужской области возведут крупнейших на постсоветском пространстве data-центр, где будет функционировать система электронного документооборота.