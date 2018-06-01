В Обнинске построят data-центр для архивов 600 миллионов историй

Новости

Бастрыкин взял расследование ЧП в Иркутске под особый контроль 16:31
Белорусские книги представлены на книжном фестивале "Красная площадь" 16:30
Под Ярославлем конь убил хозяина 16:23
Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение 16:20
Брянских детей назвали Вильгельм и Евника 16:18
Полиция ФРГ нашла сбежавших из зоопарка хищников с помощью дронов 16:15
СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа 16:15
В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов 16:07
Лукашенко заявил о необходимости усиления поддержки семей с детьми 16:00
Родителям напомнили, почему нельзя оставлять детей одних в машине 15:55
ЕС призвал все страны оспорить импортные пошлины США в ВТО 15:50
В Пулково из-за технической неисправности задержали рейс в Ереван 15:48
Медведев и Кобяков обсудили вопросы сотрудничества России и Беларуси 15:45
На "Красной площади" представили книгу "Страдающее Средневековье" 15:31
На Урале водитель сбил сотрудника "скорой" из-за конфликта на дороге 15:30
В Сербии найден древний саркофаг с драгоценностями 15:24
Электронный паспорт болельщика ЧМ станет пропуском на границе Беларуси 15:24
В Перу нашли новые геоглифы 15:23
Врачи отпустили домой трех детей, пострадавших в иркутском ТЦ 15:19
Корейским партнерам по "Иннопрому" показали уральские предприятия 15:18
Украинский суд оставил Вышинского под арестом 15:17
Момент взрыва в иркутском ТРЦ попал на видео 15:15
МЧС: К пожару в иркутском ТРЦ привело нарушение техники безопасности 15:09
Эль Фаннинг выложила игривое фото рогатой Анджелины Джоли в халате 15:08
Беларусь до конца года поставит в Россию более 3,5 млн тонн молока 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Обнинске построят data-центр для архивов 600 миллионов историй

Текст: Елена Новоселова
Повестка в суд конца XIV - начала XV века для трех высокопоставленных граждан Великого Новгорода. Эта берестяная грамота за номером 1079, найденная недавно в строительном котловане, - новое поступление в Росархив и подарок ведомству к столетнему юбилею.

Вручая его, директор Института археологии РАН Николай Макаров подчеркнул, что написана записка "уверенной рукой и каллиграфическим почерком, как будто автор рассчитывал, что она попадет в архив, а не останется лежать в земле". Главный археолог страны уверен, что любовь к подлинникам не отменит никакая цифровая революция. А она, кстати, сейчас накрыла российские архивы, которые переводят в электронную форму весь свой справочный аппарат, интегрируются в систему "Электронного правительства", готовятся к переводу на облачную платформу системы учета документов.
Как краногвардеец Фролов пролил свет на биографию брата Троцкого

Свой юбилей архивисты приурочили к дате издания Декрета Совета народных комиссаров "О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР" 1 июня 1918 года. 

"Убежден, что архивные источники и археологические находки делают разговор о прошлом предметным и содержательным. Это единственный верный путь к историческим знаниям, - сказал, поздравляя архивистов,   председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

И, по мнению главы РИО, запрос на подлинное историческое знание и интерес к архивным документам будут только усиливаться.

Сейчас в России работает 16 федеральных, 169 региональных и 2064 муниципальных архивов, ежегодно в них поступает около 1,5 миллиона дел, а в общей сложности российские архивы хранят 600 миллионов.

глава архивного агентства Андрей Артизов считает, что советской архивной эпохе, начавшейся сто лет назад, современники обязаны сохранением уникальных фондов в годы революции и Великой отечественной войны, но российские архивисты все же стараются избегать партийной специфики в работе. Он напомнил о так называемой "Макулатурной компании" 20-30 годов, когда в стране не хватало бумаги, и перед архивистами ставили плановые задания: списывать ненужные, как считалось, документы, сдавать их на макулатуру. В результате были утеряны многие ценные источники.  Существовала и другая порочная идея привилегированных архивов, куда входили документы партийных и советских органов. А фонды Российской империи, к примеру, бумаги дворянских собраний, относились к четвертой, малоценной категории, и были утеряны.

Фото: А. Горохов / РИА Новости
Домашний архив: Летчик Николай Попов всю жизнь оставался мальчишкой

Андрей Артизов сообщил, что ежегодно число пользователей архивным фондом увеличивается на пять процентов. Поэтому нужны современные архивохранилища. В этом году новые комплексы получат Адыгея, Саратовская и Ямало-Ненецкий округ.

И главная архивная новость: принято решение о строительстве в Обнинске целого архивного городка - новейшего комплекса для хранения архивных данных. Не только традиционным способом в виде бумажных дел. В Калужской области возведут крупнейших на постсоветском пространстве data-центр, где будет функционировать система электронного документооборота.

Главное сегодня

В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
Москва готова содействовать возвращению Юлии Скрипаль на родину
ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня