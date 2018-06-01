На Чукотке посчитали белых медвежат

Сотрудники WWF России завершили операцию "Берлога-2018" на Чукотке. Им удалось обнаружить 14 логовищ белых медведей и следы 23 их детенышей, сообщает пресс-служба фонда.

В течение месяца наблюдатели обследовали более чем 100-километровый участок в районе сел Ванкарем и Нутепельмен.

Как рассказал руководитель проекта Сергей Кавры, у одной медведицы оказалось трое малышей. Таким же "плодовитым" годом в последний раз был 2016-й. Тогда удалось обнаружить столь же много берлог и медвежат.

Кроме того, патрульные отметили интересную особенность: численность новорожденных зверей в каждый четный год встановится все выше. В 2014, 2016, 2018 годах одну из обнаруженных берлог покидали по три медвежонка.

- В этом году сильные ветры способствовали тому, что от берега мыса Ванкарем оторвался припайный лед. Образовавшаяся полынья стала привлекать белых медведей, которые пришли в надежде поживиться нерпой. Нашим патрульным приходилось помимо обследования берлог организовывать охрану села от вторжения белых исполинов, - рассказал координатор проектов WWF на Чукотке Владимир Сертун.

Справка "РГ"

Участники программы "Медвежий патруль" проводят операцию "Берлога" ежегодно в конце марта - начале апреля. В это время белые медведицы выводят своих детей из родовых берлог и становятся особенно уязвимыми для браконьеров. Основные цели операции - мониторинг популяции и превентивная защита зверей от браконьеров.