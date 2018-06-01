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01.06.2018 06:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Якутии паводком подтопило жилье 2,5 тысячи человек

Текст: Владимир Таюрский

За сутки число подтопленных паводком населенных пунктов на севере Якутии возросло с четырех до шести, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Все поселения расположены на берегах рек Колыма и Яна.

В городе Среднеколымск, поселке Зырянка, селах Налимск, Березовка, Верхнеколымск и Усть-Янск подтоплены дворовые территории и дома, в которых проживают более двух с половиной тысячи человек. В основном жильцы с подтопленных территорий перебрались к родственникам и знакомым. В пункты временного размещения переехал 21 человек.

Фото: youtube.com / crim yakutia
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По словам местных жителей, в поселке Зырянка в некоторых домах воды уже по грудь. Люди передвигаются по улицам только на лодках.

В Среднеколымске и Зырянке остаются подтопленными взлетно-посадочные полосы. Самолеты туда не летают, выполняются только вертолетные рейсы.

Паводок на северных реках будет иметь очень тяжелые последствия для населения. Летнее тепло в Заполярье держится две-три недели. Просушить дома будет очень сложно. То же самое касается и восстановления разрушенных строений. Дорог в тех краях нет, а арктическая навигация открывается обычно в конце июля. Это значит, что по воде дополнительные стройматериалы в пострадавшие села можно будет доставить лишь в конце лета.

Всего от паводка в Якутии пострадали около 50 населенных пунктов. Предварительная сумма ущерба подбирается к 1,2 миллиарда рублей. С середины мая в республике действует режим ЧС федерального уровня.

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