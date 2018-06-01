Одно из сел в Хабаровском крае полностью разобрали на "гектары"

Жители села Орель-Чля на севере Хабаровского края установили своеобразный рекорд. Каждый из них подал заявку на получение "дальневосточного гектара", сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

По словам главы Николаевского района Анатолия Леонова, селяне воспользовались такой возможностью, чтобы оформить в собственность уже обрабатываемые ими наделы.

- Это проблема многих северных территорий: люди десятилетиями живут на неоформленных участках. Когда в 2013 году случилось масштабное наводнение на Амуре и стали разбираться с компенсациями, выяснилось, что очень мало оформленных земель. Поэтому, когда появился закон о "дальневосточном гектаре", люди пошли и оформили, - объяснил Анатолий Леонов.

Благодаря стопроцентному результату Орель-Чля победитело в конкурсе на лучшее освоение "гектаров" среди населенных пунктов. Выигрышем стали два миллиона 150 тысяч рублей. Их местная администрация потратит на покупку бульдозерной техники.

Леонов добавил, что земельные наделы берут и для реализации бизнес-идей. Заявки поступают также от жителей Москвы, Санкт-Петербурга.

- Кто-то взял остров вблизи мыса Лазарева, другой - остров под Николаевском. Для туризма, рыбалки, для сельского хозяйства и даже для организации погрузочно-разгрузочных работ, - рассказал глава района.

Справка "РГ"

Сегодня исполняется два года с начала реализации программы о "дальневосточном гектаре". За это время подано 117 тысяч заявок на получение земли, более чем 40 тысяч участков уже предоставлены. Наиболее популярны у россиян Приморский и Хабаровский края, Якутия и Сахалинская область.