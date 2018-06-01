Приграничные банки Китая и России оптимизируют финансовую среду

Новости

В аэропорту Калининграда создали буферную зону для болельщиков 11:46
Украинский суд отказал защите Вышинского в отводе коллегии судей 11:46
Пожар в иркутском ТЦ начался в детской лаборатории 11:38
Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене 11:38
На Ямале метель парализовала вертолетное сообщение 11:36
В Саратовской области обнаружили панцирь гигантской морской черепахи 11:30
На крупном мебельном складе в Минводах произошел пожар 11:27
Челябинский суд прописал экс-сенатору Цыбко строгий режим 11:25
Выплаты вкладчикам Бум-банка начнутся до 15 июня 11:23
Названа причина вынужденной посадки вертолета в Омской области 11:22
Владимир Путин поздравил проект "Смешарики" с 15-летием 11:19
В Иркутске восемь человек пострадали при пожаре в ТЦ 11:18
Toyota оставила Европу без дизельного RAV4 11:16
Под Калугой два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП 11:16
Ижевские кадеты установили рекорд по сборке автомата Калашникова 11:16
Свыше полумиллиона граждан отправили вопросы на "Прямую линию" 11:12
Михалков рассказал, как ему удается зарабатывать по 1,5 млн в день 11:11
Трутнев поддержал ловлю "трех хвостов" лосося в день на Сахалине 11:10
В Томской области ликвидировали подпольное производство оружия 11:08
На Чукотке посчитали белых медвежат 10:57
Вышел крутой трейлер европейского неовестерна "Пусть трупы загорают" 10:55
Фигуранты дела об избиении в Перми DJ Smash предстанут перед судом 10:50
Бывший вице-премьер Киргизии бежал за границу через брод 10:50
Пропавшего на Урале школьника нашли в багажнике машины 10:23
Пассажирам метро при подключении к Wi-Fi расскажут о мультфильмах 10:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приграничные банки Китая и России оптимизируют финансовую среду

В городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян состоялось совещание по взаимодействию приграничных банков и предприятий Китая и России. В нем приняли участие около 200 представителей банковской и предпринимательской сфер двух стран.

Будучи приграничным городом, Хэйхэ, благодаря соседству с Россией, стал важным узловым пунктом китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. На протяжении долгого времени контакты местных органов власти и приграничные торгово-экономические связи остаются тесными.

Фото: partnery.cn
Для участников Китайско-Российского ЭКСПО таможня вводит спецрежим

Нынешнее мероприятие доказало, что благодаря межправительственным совещаниям стимулируются обмены между банками и предприятиями Китая и России, укрепляется их взаимодействие, создается благоприятная финансовая экосреда, а финансовые структуры поощряются за активное участие в местном экономическом развитии.

На совещании подчеркивалось, что оптимизация финансовой среды - это предпосылка, гарантирующая развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. На обеих сторонах лежит ответственность за увеличение степени надзора за финансовой средой и ее урегулирование. Вместе они должны разрешить проблемы, влияющие на развитие финансовой отрасли, и непрерывно укреплять реальную основу китайско-российского финансового сотрудничества. Китаю и России необходимо общими усилиями построить кредитную систему, создать совместную систему поощрений за оправданное доверие и систему наказаний за потерю доверия, а также продвигать обмен кредитной информацией между двумя странами.

В настоящее время пять банков - филиал Китайского строительного банка в Хэйхэ, Сельский коммерческий банк Хэйхэ, российские Сбербанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Восточный экспресс банк - открыли корреспондентский счет в жэньминьби (юанях). Сельский коммерческий банк Хэйхэ первым в провинции Хэйлунцзян получил доступ к системе управления информацией по трансграничным расчетам в жэньминьби, кроме того, первым в городе Хэйхэ запустил финансовые операции с российскими банками и аккумулировал капитал на сумму 76 миллионов юаней для российских банковских структур.

Благодаря контактам, состоявшимся до мероприятия, и совещанию по взаимодействию, Банк сельскохозяйственного развития Китая и еще восемь банковских структур выразили намерение сотрудничать по кредитам с Хэйхэской компанией по строительству и развитию порта Цзиньлунган и 20 другими предприятиями, а также подписали соглашение о намерениях кредитного сотрудничества, сумма кредита составит 1,211 миллиарда юаней. Акционерное общество с ограниченной ответственностью "Банк Лунцзян" и российский банк АТБ достигли консенсуса по времени перевода, суммам, процедурам приема и сдачи средств, а также подписали "Меморандум о взаимопонимании по покупке и продаже жэньминьби".

Главное сегодня

В МВД объяснили 1,5 млн недействительных российских паспортов
ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня
Премьер Грузии отказался уходить в отставку
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17