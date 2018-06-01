Приграничные банки Китая и России оптимизируют финансовую среду

В городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян состоялось совещание по взаимодействию приграничных банков и предприятий Китая и России. В нем приняли участие около 200 представителей банковской и предпринимательской сфер двух стран.

Будучи приграничным городом, Хэйхэ, благодаря соседству с Россией, стал важным узловым пунктом китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. На протяжении долгого времени контакты местных органов власти и приграничные торгово-экономические связи остаются тесными.

Нынешнее мероприятие доказало, что благодаря межправительственным совещаниям стимулируются обмены между банками и предприятиями Китая и России, укрепляется их взаимодействие, создается благоприятная финансовая экосреда, а финансовые структуры поощряются за активное участие в местном экономическом развитии.

На совещании подчеркивалось, что оптимизация финансовой среды - это предпосылка, гарантирующая развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. На обеих сторонах лежит ответственность за увеличение степени надзора за финансовой средой и ее урегулирование. Вместе они должны разрешить проблемы, влияющие на развитие финансовой отрасли, и непрерывно укреплять реальную основу китайско-российского финансового сотрудничества. Китаю и России необходимо общими усилиями построить кредитную систему, создать совместную систему поощрений за оправданное доверие и систему наказаний за потерю доверия, а также продвигать обмен кредитной информацией между двумя странами.

В настоящее время пять банков - филиал Китайского строительного банка в Хэйхэ, Сельский коммерческий банк Хэйхэ, российские Сбербанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Восточный экспресс банк - открыли корреспондентский счет в жэньминьби (юанях). Сельский коммерческий банк Хэйхэ первым в провинции Хэйлунцзян получил доступ к системе управления информацией по трансграничным расчетам в жэньминьби, кроме того, первым в городе Хэйхэ запустил финансовые операции с российскими банками и аккумулировал капитал на сумму 76 миллионов юаней для российских банковских структур.

Благодаря контактам, состоявшимся до мероприятия, и совещанию по взаимодействию, Банк сельскохозяйственного развития Китая и еще восемь банковских структур выразили намерение сотрудничать по кредитам с Хэйхэской компанией по строительству и развитию порта Цзиньлунган и 20 другими предприятиями, а также подписали соглашение о намерениях кредитного сотрудничества, сумма кредита составит 1,211 миллиарда юаней. Акционерное общество с ограниченной ответственностью "Банк Лунцзян" и российский банк АТБ достигли консенсуса по времени перевода, суммам, процедурам приема и сдачи средств, а также подписали "Меморандум о взаимопонимании по покупке и продаже жэньминьби".