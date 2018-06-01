Создан сухопутный канал для поставки наличных юаней из Китая в Россию

В городе Дуннин провинции Хэйлунцзян прошла церемония открытия канала трансграничных перевозок и прошла первая отправка наличных юаней из Китая в Россию.

Ответственное лицо филиала банка "Лунцзян" города Муданьцзян засвидетельствовал акт приема-передачи наличных представителям российского отдела Азиатско-Тихоокеанского банка.

Таким образом, дуннинский филиал банка "Лунцзян" успешно перевез наличные деньги в размере 15 миллионов юаней в Россию, в город Владивосток.

По имеющимся сведениям, обращение китайского юаня в Дальневосточном регионе России в связи с торгово-экономическими операциями между предприятиями стало частью жизни населения.