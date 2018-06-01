Новости

КНДР предложила Югу совместно отпраздновать годовщину первого саммита 08:09
В Приамурье водитель мусоровоза сбил женщину и ребенка 08:01
Камчатский депутат пересел на коня из-за конских цен на бензин 07:59
Японские политики пришли на работу в разноцветных рубашках 07:57
СБ ООН не проголосовал по проекту резолюции о помощи палестинцам 07:37
Пожар вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье 07:33
Ко Дню защиты детей Минобороны России запустило уникальный проект 07:25
В Приморье разработали новый магнитный стимулятор мозга 07:25
Два человека пропали без вести после крушения судна в Китае 07:21
В двух районах Приамурья из-за пожаров ввели режим ЧС 07:10
Тихоокеанский флот примет участие в международных учениях 06:58
В Раде "убийство" журналиста назвали позором украинских спецслужб 06:56
Японцы создали робота на основе живой мышечной ткани 06:52
Россия и Южная Корея проведут сессию межправкомиссии 7 июня 06:38
Тела убитых в Дамаске солдат так и не нашли 06:25
На севере Якутии паводком подтопило жилье 2,5 тысячи человек 06:25
Вкладчики хабаровского банка "Уссури" получат компенсации в "ВТБ" 06:12
Одно из сел в Хабаровском крае полностью разобрали на "гектары" 06:06
Власти Мексики ввели режим ЧП из-за жары 06:02
При наезде на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек 05:53
Киев возьмет под охрану "потенциальных жертв российских спецслужб" 05:35
В Великобритании разработан компромиссный план по границе с Ирландией 05:10
СМИ: Трамп проведет встречу с Ким Чен Ыном тет-а-тет 05:04
Обвиненный в домогательствах Морган Фримен пытался надавить на CNN 04:57
Трамп получил рекомендации от госдепа по усилению кибербезопасности 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
01.06.2018 06:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тихоокеанский флот примет участие в международных учениях

Текст: Юрий Батин
Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота
Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В летний период обучения моряки Тихоокеанского флота примут участие в двух международных учениях, сообщила пресс-служба ТОФ.

Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов объявил, что в новом учебном полугодии моряки будут участвовать в двусторонних российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2018" и в российско-индийских учениях "Индра НЭВИ-2018". У тихоокеанцев также будет серия тактических учений корабельных сил, им предстоит достойно провести парад и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ, принять участие в крупных маневрах и в международном этапе конкурса профессионального мастерства "Морской десант" в рамках "АрМИ-2018", который пройдет в Китае.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео

Игорь Осипов отметил, что начало летнего периода уже встречает в дальнем походе отряд в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга". За неполный месяц моряки провели несколько учений и тренировок, а также совершили неофициальные заходы в порты Камбоджи и Таиланда.

Анализируя итоги прошлого учебного периода, контр-адмирал сообщил, что за полугодие проведено 10 зачетных тактических учений, более 50 контрольных и зачетных корабельных тактических учений, а также ряд совместных штабных тренировок. Учебно-боевые задачи в море решали 60 надводных кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.

Проведены стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, осуществлялись пуски противолодочных ракет, выполнено более 200 артиллерийских стрельб.

Главное сегодня

В Раде "убийство" журналиста назвали позором украинских спецслужб
Премьер Грузии отказался уходить в отставку
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17
При наезде на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования