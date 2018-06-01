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01.06.2018 11:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трутнев поддержал ловлю "трех хвостов" лосося в день на Сахалине

Текст: Дина Непомнящая

На встрече с журналистами в Магадане полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев высказался в поддержку инициативы о "трех хвостах" лосося для жителей Сахалина. Он заявил, что считает неправильным не давать права дальневосточникам бесплатно ловить каждый день небольшое количество рыбы для своего стола.

Фото: Юлия Гарднер/РГ
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Полпред уже дал поручение Росрыболовству внести предложения, направленные на удовлетворение желания людей, сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Ранее с предложением разрешить дальневосточникам бесплатно ловить каждый день по три рыбы для собственного употребления выступил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. На совещании островных рыбопромышленников с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым он поднял этот вопрос и напомнил о том, что раньше такое право у местного населения было. Сейчас же пойти на рыбалку без особого разрешения обитатели самой богатой дарами моря территории не могут. Многих этот запрет вынуждает уехать из региона.

- Чтобы людям было комфортно жить на Дальнем Востоке, они должны пользоваться его преимуществами. И рыбу свободно ловить. Она должна быть дома на столе. Думаю, мы все исправим, - пообещал Юрий Трутнев.

В поддержку права на "три хвоста" выступают также ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра и Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Но пока дальневосточным рыбакам, как и прежде, придется платить за право приехать на рыбопромысловый участок.

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