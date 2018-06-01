Трутнев поддержал ловлю "трех хвостов" лосося в день на Сахалине

На встрече с журналистами в Магадане полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев высказался в поддержку инициативы о "трех хвостах" лосося для жителей Сахалина. Он заявил, что считает неправильным не давать права дальневосточникам бесплатно ловить каждый день небольшое количество рыбы для своего стола.

Полпред уже дал поручение Росрыболовству внести предложения, направленные на удовлетворение желания людей, сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Ранее с предложением разрешить дальневосточникам бесплатно ловить каждый день по три рыбы для собственного употребления выступил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. На совещании островных рыбопромышленников с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым он поднял этот вопрос и напомнил о том, что раньше такое право у местного населения было. Сейчас же пойти на рыбалку без особого разрешения обитатели самой богатой дарами моря территории не могут. Многих этот запрет вынуждает уехать из региона.

- Чтобы людям было комфортно жить на Дальнем Востоке, они должны пользоваться его преимуществами. И рыбу свободно ловить. Она должна быть дома на столе. Думаю, мы все исправим, - пообещал Юрий Трутнев.

В поддержку права на "три хвоста" выступают также ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра и Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Но пока дальневосточным рыбакам, как и прежде, придется платить за право приехать на рыбопромысловый участок.