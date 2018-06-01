В двух районах Приамурья из-за пожаров ввели режим ЧС

В Амурской области продолжают бушевать лесные пожары. За минувшие сутки их площадь увеличилась в полтора раза и составила 20,1 тысячи гектаров. Установившаяся в Мазановском и Селемджинском районах аномально жаркая погода может усугубить положение. Поэтому было принято решение ввести на их территориях режим чрезвычайной ситуации.

В Селемджинском районе на площади более 13,3 тысячи гектаров действуют четыре природных пожара. Еще два охватили 2,7 тысячи гектаров леса в Мазановском районе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Возгорания на этих территориях тушат больше 220 человек.